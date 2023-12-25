Дублин, 25 декабря, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Европейские политики должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу подлежащих мобилизации украинцев, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

По его словам, такие люди живут в Эстонии.

«Они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие этот конфликт, должны быть привлечены к ответственности», — написал Уоллес в соцсети Х.

Соответствующую реакцию депутата Европарламента вызвало заявление эстонского главы МВД Лаури Ляэнеметса, который утверждал, что по просьбе Киева Таллин готов заняться поиском подлежащих призыву украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что власти знают местонахождение и род занятий подлежащих призыву украинцев, которые проживают в Эстонии. В МВД заверили, что не раз обращались как к послу, так и к министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в стране беженцах.

Решение украинского руководства продолжать военные действия несмотря на возможное прекращение поставок денег и оружия со стороны Запада, а также усилить мобилизацию населения может привести к гражданской войне, заявил 24 декабря бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас считает, что Россия в случае атаки может испортить Украине Рождество. Вооружённые силы России значительно усилили давление на Украину, впереди «предстоят две очень важные недели». Если фронт развалится и Россия «возьмёт какой-то крупный населённый пункт, это послужит плохим сигналом всему миру», сказал политик.