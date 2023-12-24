Москва, 25 декабря, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Председатель комитета по соцполитике Госдумы Ярослав Нилов совместно с автоэкспертами, юристами подготовил к рассмотрению законопроект, расширяющий перечень страховых случаев по ОСАГО. В частности о возмещении страховщиками компенсации за ущерб от плохих дорог.

Андрей Репин ИА REGNUM В этих ямах дорог нет

Согласно инициативе депутата, потерпевший будет иметь право предъявить страховой компании требование о возмещении вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) госорганов, властей на местах, а также коммунальных служб и «дорожников».

«Такое «коммунальное ОСАГО» автовладельцы ждут уже давно», — написал в своём Telegram-канале Ярослав Нилов.

Как сообщало ИА Регнум, в коттеджном посёлке Совхозный в Екатеринбурге жители домов на Узорной улице перекрыли проезд для автомобилей, засыпав единственную дорогу к школе камнями.

По итогам 2023 года доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог в городских агломерациях должна достигнуть 81%, сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. В прошлом году этот показатель достиг 79,07% при плане — 77%.