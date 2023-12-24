Сана, 25 декабря, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Порядка 20 тыс. хуситов подготовлено для участия в конфликте и отправке в сектор Газа, сообщило йеменское правительственное информационное агентство Saba.

(сс) @army21ye Хуситы

Бойцы прошли подготовку правящим на севере Йемена движением «Ансар Алла» (хуситы). По окончании военных курсов для первых выпускников в провинции Хаджа на северо-западе Йемена организовали парад народного ополчения. На мероприятии 20 тыс. резервистов скандировали лозунги в поддержку угнетённого палестинского народа.

В агентстве отметили, что выпускники выразили готовность участвовать в боевых действиях вместе с йеменскими вооружёнными силами против Израиля и американской коалиции.

Как передавало ИА Регнум, посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи не исключил расширения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, на границе с Ливаном отмечается очень напряжённая ситуация между Израилем и «Хезболлой», эскалация пока не выходила за пределы, но гарантий этому нет.

В Красном море почти приостановлено движение судов из-за нападений йеменских хуситов на корабли, движущиеся в сторону Израиля. Конфликт может стать причиной разжигания огня в регионе. Если в ближайшее время ситуация в секторе Газа не наладится, то исключить эскалации нельзя, добавил посол.

Представитель движения хуситов, член-политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что на севере Йемена объявили всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа. Новобранцы станут силой, которая призвана «поддержать народ в секторе Газа, подвергшийся геноциду со стороны Израиля при поддержке США». Он отметил, что эта армия готова принять участие в конфликте в секторе Газа, если «будут условия и возможности для этого».