Белград, 25 декабря, 2023, 02:08 — ИА Регнум. На несанкционированных акциях протестов в Белграде в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейские, десятки участников задержаны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По словам Вучича, два полицейских тяжело пострадали, нескольких травмировали, у одного еле остановили кровотечение.

«В них бросали камнями, которыми можно буквально убить человека», — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии».

В ходе акции была задержаны более 35 протестующих. Президент заверил, что всех причастных найдут и накажут.

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Ка сообщало ИА Регнум, Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах. В парламенте абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил президент Вучич.

В Белграде с 18 декабря начались протесты после проведения выборов. 24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции попытались штурмовать столичную администрацию. Участники акции жгли файеры и пытались выломать двери.

Вечером 24 декабря президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

В этот же вечер сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих перед зданием городской администрации Белграда, выставив оцепление.

Участники несанкционированной акции дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Толпа била палками оконные стёкла, бросала камни и пивные банки.

На площади появились автомобили скорой помощи. Полицейские выстроились по периметру площади, осмотрели здание администрации и встали вокруг него живым щитом. Через некоторое время приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, он прошёл к зданию в сопровождении полицейских.