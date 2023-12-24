Вучич: в Белграде протестующие закидали камнями полицейских, есть раненые
Вучич: при беспорядках ранили двух полицейских, задержаны более 35 протестующих
Белград, 25 декабря, 2023, 02:08 — ИА Регнум. На несанкционированных акциях протестов в Белграде в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейские, десятки участников задержаны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.
По словам Вучича, два полицейских тяжело пострадали, нескольких травмировали, у одного еле остановили кровотечение.
«В них бросали камнями, которыми можно буквально убить человека», — сказал сербский лидер в эфире телеканала Pink.
По словам Вучича, была предпринята «попытка насильственного захвата институтов Сербии».
В ходе акции была задержаны более 35 протестующих. Президент заверил, что всех причастных найдут и накажут.
Ка сообщало ИА Регнум, Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.
17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах. В парламенте абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил президент Вучич.
В Белграде с 18 декабря начались протесты после проведения выборов. 24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции попытались штурмовать столичную администрацию. Участники акции жгли файеры и пытались выломать двери.
Вечером 24 декабря президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.
В этот же вечер сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих перед зданием городской администрации Белграда, выставив оцепление.
Участники несанкционированной акции дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Толпа била палками оконные стёкла, бросала камни и пивные банки.
На площади появились автомобили скорой помощи. Полицейские выстроились по периметру площади, осмотрели здание администрации и встали вокруг него живым щитом. Через некоторое время приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, он прошёл к зданию в сопровождении полицейских.