Москва, 25 декабря, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Международный союз БРИКС из пяти государств на данном этапе не нуждается в реорганизации с учреждением секретариата — страны-участницы в этом также не заинтересованы. Об этом заявил на НТВ министр иностранных России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

По словам главы российского МИД, БРИКС, «это очевидная вещь», не организация, а объединение, и делать с этим «зонтиком над всеми субрегиональными и региональными процессами» что-то на перспективу нет смысла.

«Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать БРИКС в настоящую организацию с секретарём», — высказал мнение Сергей Лавров.

В союз входят Россия, Бразилии, Индии, Китай и Южная Африка. Приглашены к присоединению с начала 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Россия будет председательствовать в БРИКС, встреча министров иностранных дел организации состоится летом в Нижнем Новгороде. Об этом заявил Сергей Лавров.

Запланировано порядка 200 мероприятий. Лавров назвал БРИКС одной из несущих опор образующегося многополярного миропорядка.

Страны БРИКС могут построить новый глобальный экономический порядок, объединение уже превзошло так называемую «Большую семёрку» (G7), пригласив в свои ряды новых членов, считает Центральное телеграфное агентство КНДР.