Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности
После протестов в Белграде Вучич собрал заседание Совета нацбезопасности Сербии
Белград, 25 декабря, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Вечером 24 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщил телеканал TV Pink.
«Началось заседание Совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда», — уточнили журналисты.
Ранее в этот же вечер сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих перед зданием городской администрации Белграда, выставив оцепление.
Как сообщало ИА Регнум, в течение вечера 24 декабря участники несанкционированной акции в Белграде дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Толпа била палками оконные стёкла, бросала камни и пивные банки.
Прибывшие на место правоохранители быстро разогнали митингующих. Также на площади появились автомобили скорой помощи. Полицейские выстроились по периметру площади, осмотрели здание администрации и встали вокруг него живым щитом. Через некоторое время приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, он прошёл к зданию в сопровождении полицейских.
Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря на фоне беспорядков в Белграде призвал граждан сохранять спокойствие. Революции в стране нет, заверил он. По словам Вучича, в отношении Сербии предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Он отметил, что Белград хочет проводить независимую политику, в Сербии не допустят насильственной смены власти.
После выборов представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич 18 декабря вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.