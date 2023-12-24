Белград, 25 декабря, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Вечером 24 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщил телеканал TV Pink.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Началось заседание Совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда», — уточнили журналисты.

Ранее в этот же вечер сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих перед зданием городской администрации Белграда, выставив оцепление.

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Как сообщало ИА Регнум, в течение вечера 24 декабря участники несанкционированной акции в Белграде дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Толпа била палками оконные стёкла, бросала камни и пивные банки.

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Прибывшие на место правоохранители быстро разогнали митингующих. Также на площади появились автомобили скорой помощи. Полицейские выстроились по периметру площади, осмотрели здание администрации и встали вокруг него живым щитом. Через некоторое время приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, он прошёл к зданию в сопровождении полицейских.

Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря на фоне беспорядков в Белграде призвал граждан сохранять спокойствие. Революции в стране нет, заверил он. По словам Вучича, в отношении Сербии предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Он отметил, что Белград хочет проводить независимую политику, в Сербии не допустят насильственной смены власти.

После выборов представители оппозиции выразили несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич 18 декабря вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.