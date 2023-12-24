Вашингтон, 25 декабря, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Американский учёный-экономист, нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер высказался по теме конфискации замороженных активов России. Его мнение опубликовала итальянская газета La Repubblica.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

По мнению учёного, конфисковать российские активы для того, чтобы отдать их Украине, «рискованно». Очевидно, что передача средств негативным образом скажется на репутации западных стран.

«Это вызовет катаклизм в системе доллара», — считает Шиллер, добавляя, что зачастую люди хранят свои сбережения в валюте США.

С другой стороны нобелевский лауреат признал, «это было бы морально справедливо, но неизвестных много».

«Лучше подумать», — посоветовал Роберт Шиллер.

Как сообщало ИА Регнум, конфискации замороженных активов, по мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, может стать причиной прекращения дипотношений между Москвой и Вашингтоном, а также со всеми европейскими странами.

Известно, что около 260 млрд евро активов ЦБ РФ заморожены на сегодня в странах G7, ЕС и Австралии. Большая их часть, около 210 млрд евро, хранится в ЕС в виде наличных денег и гособлигаций в евро, долларах и других валютах. США заморозили лишь небольшую часть российских государственных активов — около 5 млрд. В Европе большая часть активов, около 191 млрд евро, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Во Франции хранятся еще около 19 млрд евро.

Симметричный ответ на попытку конфисковать российские активы в Европе пообещал глава Минфина России Антон Силуанов.

В апреле президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом. Механизм предполагает временное управление собственностью иностранных компаний, где, в свою очередь, заблокированы российские активы.