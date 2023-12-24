Нобелевский лауреат сравнил конфискацию активов России с катаклизмом
Нобелевский лауреат Шиллер: конфискация активов России вызовет катаклизм
Вашингтон, 25 декабря, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Американский учёный-экономист, нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер высказался по теме конфискации замороженных активов России. Его мнение опубликовала итальянская газета La Repubblica.
По мнению учёного, конфисковать российские активы для того, чтобы отдать их Украине, «рискованно». Очевидно, что передача средств негативным образом скажется на репутации западных стран.
«Это вызовет катаклизм в системе доллара», — считает Шиллер, добавляя, что зачастую люди хранят свои сбережения в валюте США.
С другой стороны нобелевский лауреат признал, «это было бы морально справедливо, но неизвестных много».
«Лучше подумать», — посоветовал Роберт Шиллер.
Как сообщало ИА Регнум, конфискации замороженных активов, по мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, может стать причиной прекращения дипотношений между Москвой и Вашингтоном, а также со всеми европейскими странами.
Известно, что около 260 млрд евро активов ЦБ РФ заморожены на сегодня в странах G7, ЕС и Австралии. Большая их часть, около 210 млрд евро, хранится в ЕС в виде наличных денег и гособлигаций в евро, долларах и других валютах. США заморозили лишь небольшую часть российских государственных активов — около 5 млрд. В Европе большая часть активов, около 191 млрд евро, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Во Франции хранятся еще около 19 млрд евро.
Симметричный ответ на попытку конфисковать российские активы в Европе пообещал глава Минфина России Антон Силуанов.
В апреле президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом. Механизм предполагает временное управление собственностью иностранных компаний, где, в свою очередь, заблокированы российские активы.