Белград, 25 декабря, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Сербская полиция прибыла на площадь Белграда и разогнала участников несанкционированного митинга возле городской администрации, оцепив здание.

Скриншот twitter Miroslav Aleksic Протестующие в Белграде

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Полицейские выстроились по периметру площади, осмотрели здание администрации и встали вокруг него живым щитом. Кроме того, на площади появились автомобили скорой помощи.

Через некоторое время на площадь приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, он прошёл к зданию в сопровождении полицейских.

Как сообщало ИА Регнум, в Белграде вечером 24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции дважды пытались проникнуть в здание городской администрации. Протестующие снесли дверь и разбили окно, куда стали бросать банки и камни.

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Также участники акции уничтожили камеры видеонаблюдения, часть митингующих использовали файеры. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес руководства. Полиция применила слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к нации с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, в республике никакая революция не происходит, ситуация контролируется правоохранительными органами.

Вучич заявил, что попытка захвата здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны. Сербия сохранит свободу как высшую ценность, а также свою независимость и самостоятельность, заверил он.