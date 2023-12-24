Мурманск, 25 декабря, 2023, 00:33 — ИА Регнум. В Мурманске на причале ФГУП «Атомфлот» в ночь на 25 декабря произошло ЧП в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть». О происшествии сообщается на сайте главного управления МЧС России по Мурманской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманск

Прибывшие на причал пожарно-спасательные подразделения выяснили, что произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть». Предварительная площадь возгорания — 30 кв. метров.

Причина возгорания пока не установлена — пожарные ликвидировали огонь и приступили к обследованию судна.

Пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ракетный удар вызвал пожар на коммерческом судне в Красном море, в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Пострадавшее судно Strinda является химическим танкером, оно шло под флагом Норвегии.

3 декабря UKMTO в Баб-эль-Мандебском проливе Красного моря зафиксировало активность беспилотников, после чего, предположительно, произошёл взрыв. Отмечалось, что беспилотники появились со стороны Йемена.