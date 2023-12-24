Белград, 25 декабря, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Попытка захвата здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны. Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря в своём обращения к нации отметил, что беспорядки вызваны внешним фактором.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В регионе начали праздновать и говорить об успешной революции, которая происходит. Вам ясно, что это <…> результат многих серьёзных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия», — сказал он.

По словам Вучича, Сербия сохранит свободу как высшую ценность, а также свою независимость, самостоятельность и суверенитет.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к нации с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, в Сербии никакая революция не происходит, правоохранительные органы контролируют ситуацию.

Вучич 1 ноября объявил о роспуске Народной скупщины Сербии и назначил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря. В правительстве объяснили призыв провести досрочные выборы многочисленными обращениями от общественности и оппозиции. В кабмине решили, что переизбрание парламента снизит напряжённость в обществе.

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С 18 декабря в Белграде проходят протесты после проведения выборов в Сербии. 24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции активизировались и попытались штурмовать здание администрации Белграда. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.