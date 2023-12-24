Москва, 25 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Власти Израиля приняли резолюцию СБ ООН с таким пониманием, что «создание условий» для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора Газа. Так прокомментировал резолюцию в своём Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, напомнив, что Россия предупреждала в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе об этом.

Un.org Дмитрий Полянский

По словам Полянского, Россия приняла «настойчивые просьбы» арабов и палестинцев, но при этом не стала голосовать.

«Что от этого текста выиграли палестинцы и арабы в целом, для меня остается загадкой. Если бы не их настойчивые просьбы, даже мольбы, мы бы эту «недорезолюцию» заветировали», — написал дипломат, добавив, что Израиль трактует резолюцию как призыв к расширению военных операций в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета. Однако США поправку заблокировали.

Текст резолюции, считает Небензя, сформулирован в интересах США. Фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы.

22 декабря Совбез ООН также принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.