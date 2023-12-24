Анкара, 24 декабря, 2023, 23:37 — ИА Регнум. В Турции лишилась работы ведущая новостей за то, что вышла в эфир со стаканчиком с эмблемой компании Starbucks, которая считается в стране «произраильской». Об этом сообщил телеканал TGRT haber, где она работала.

Rolf Vennenbernd/DPA/ТАСС

Ведущая Мельтем Гюнай 24 декабря в ходе новостной программы держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. Её и режиссёра уволили.

Руководство телеканала мотивировало такое решение тем, что «компания будет продолжать стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца».

Отмечается, что по всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, поддерживающих Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, жители Турции недовольны новыми рекламными снимками испанской торговой сети Zara.

Пользователи возмущены фотографиями, на которых обувь бренда стоит на хлебобулочных изделиях. Жители Турции даже запустили в соцсетях хештег #zarahaddinibil, что можно перевести как «Zara, знай меру».