Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе наблюдатели за самолётом президента США Джо Байдена обратили внимание на находившийся рядом неопознанный летающий объект (НЛО), написала 24 декабря газета The New York Times.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу <…> Это оно? НЛО, о котором мы говорим?» — опубликовало издание реакцию одного из авторов съёмки Джошуа Солорзано.

Другой очевидец предположил, что попавший на видео объект мог быть воздушным шаром.

НЛО заметили во время дозаправки в воздухе одного из истребителей F-35, сопровождавшего борт Байдена. Съёмка велась в аэропорту Лос-Анджелеса две недели назад, уточнили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден достаточно серьёзно относится к теме НЛО, его администрация принимает меры для их каталогизации и изучения. Если бы американский лидер не считал серьёзными случаи встречи пилотов ВВС США с НЛО, то не стал бы поручать Пентагону создавать управление по разрешению аномалий во всех областях, добавил Кирби.

В конце ноября американский журналист Такер Карлсон в эфире программы на своей странице в соцсети X заявил, что власти США имеют «вещественные доказательства» существования НЛО, но уже более 80 лет в стране действует заговор молчания на эту тему. Правительство совершило «злодеяние» и теперь скрывает от общественности «обломки аппаратов и тела существ, которые были внутри». Когда-нибудь мир узнает всю суть произошедшего, сказал журналист.