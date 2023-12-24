Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Визитная карточка президента РФ Владимира Путина, когда он работал в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы, «ушла» на электронном аукционе 24 декабря за 2 млн рублей. Такая информация представлена на сайте аукционной площадки.

На визитке указана должность Владимира Путина — «советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов». На карточке написаны рукой владельца визитки несколько телефонных номеров.

Ранее максимальная ставка составляла 2,8 тыс. рублей при стартовой цене в 1 тыс. рублей, а за пять часов до начала торгов 24 декабря максимальная ставка составляла 200 тыс. рублей.

В итоге визитка нынешнего президента РФ Владимира Путина была продана за 2 млн рублей.

Кто стал обладателем лота, неизвестно, так как аукционная площадка не разглашает такие данные.

Как сообщало ИА Регнум, шляпу-двууголку (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта продали на аукционе в Фонтенбло за рекордную сумму в почти 2 млн евро.

Сумма стала рекордной для коллекции, связанной с Наполеоном. До начала торгов шляпу оценивали в 600–800 тыс. евро. До этого самым дорогим предметом Наполеона считалась другая шляпа, купленная на торгах 2014 года южнокорейским бизнесменом за 1,8 млн евро.

Шедевр испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» был продан на аукционе за 139,364 млн долларов.

На картине маслом изображена возлюбленная Пикассо — французская модель, муза художника Мария-Тереза Вальтер в наручных часах.

На момент встречи женатого Пикассо и Вальтер девушке было 17 лет.