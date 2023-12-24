Белград, 24 декабря, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В Белграде в ходе несанкционированной акции протестующие снова попытались проникнуть в здание городской администрации, полиция применила слезоточивый газ, передаёт 24 декабря «РИА Новости».

Александр Дзюба/ТАСС

Толпа митингующих забросала полицейских пивными банками, камнями, продолжая бить палками оконные стёкла. Стражи порядка закрыли дверной проём горадминистрации щитами.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили митинг в центре Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации. Они выразили несогласие с победой на выборах в городское собрание Белграда коалиции правящей «Сербской прогрессивной партии».

С помощью флагштоков протестующие снесли дверь и разбили окно, куда стали бросать банки и камни. Также участники акции уничтожили камеры видеонаблюдения, часть митингующих использовали файеры. Из толпы выкрикивались антиправительственные лозунги и оскорбления.

Подсчёт голосов по итогам выборов происходил медленно с учётом большого давления сербских и международных наблюдателей, а также общественности, которая поделилась на враждебные лагеря. В итоге все наблюдатели вынужденно признали, что критических нарушений на выборах не было, хотя все они остались недовольны итогами голосования.

18 декабря глава избирательной комиссии Владимир Димитриевич озвучил данные, полученные после обработки результатов на 96,68% избирательных участков. Так, избирательный список «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» получил 46,71% голосов. Прозападная оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» — 23,58%, список социалистической партии Сербии «Ивица Дачич — премьер-министр Сербии» — 6,56%; коалиция «НАДА» — 5,04%; созданная накануне выборов партия «Мы — голос народа» — 4,69%, «Национальное объединение — Двери/Заветники» — 2,78%. Другие партии набрали менее 2% голосов.