Белград, 24 декабря, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, в стране нет революции.

Александр Дзюба/ТАСС

«Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом. Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится», — сказал он вечером 24 декабря.

Вучич добавил, что правоохранительные органы контролируют ситуацию.

По его словам, в акции принимают участие порядка 2490 человек. Власти пытаются не допустить, чтобы кто-то из митингующих пострадал, сказал Вучич.

Во время его обращения толпа оставалась на ступенях городского собрания.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах. В парламенте абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил президент республики Александр Вучич.

В Белграде с 18 декабря начались протесты после проведения выборов. 24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции попытались штурмовать столичную администрацию. Участники акции жгли файеры и пытались выломать двери.

В Сербии лидеры оппозиционного блока, не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали отмены итогов голосования и объявили о начале голодовки.

В своём обращении к нации Вучич заявил, что все попытки Запада сменить власть в Сербии обречены на провал. Правительство продолжит свою работу, не будет «никакой насильственной смены власти или чего-либо в Сербии», сказал он.