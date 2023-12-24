Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2023, 22:48 — ИА Регнум. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что вечером 24 декабря в жилом доме в Сириусе произошёл взрыв пока по неустановленной причине. Есть пострадавшие.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации спасателей, два человека пострадали, ещё двоих удалось спасти. На момент прибытия пожарных в квартире и на балконе, где произошло ЧП, были выбиты стёкла. Открытого горения не было.

Спасатели эвакуировали из дома 23 человека.

Было задействовано в спасении 60 человек, 19 единиц техники. Дом газифицирован.

Жильцов дома разместят в одном из отелей Сириуса.

Источник РЕН ТВ сообщил, что причиной ЧП стал взрыв газа в квартире шестиэтажного дома.

«Предварительно, он случился из-за утечки газа в одной из квартир», — заявил источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, в трёхэтажном доме села Аур Еврейской автономной области произошёл хлопок газа. В результате оказались выбиты окна и двери, в несущих стенах появились трещины. Дом от газа отключили.

11 декабря в жилом пятиэтажном доме на Парковой улице на северо-западе Москвы произошёл хлопок бытового газа. В квартире на третьем этаже выбило стёкла, повреждения получил балкон. Сведения о пострадавших не приводились.

Около трёх часов утра 24 ноября в доме на улице Чекалина в Кировском районе Перми взорвалось газовое оборудование, установленное на автомобиле, который находился в гараже. После взрыва начался пожар, о котором в экстренные службы сообщили соседи. В результате погибли женщина и двое детей. В момент взрыва 35-летнего отца детей взрывной волной выбросило через окно на улицу. Мужчину госпитализировали с ожогами, отравлением продуктами горения и множественными резаными ранами на руках и ногах.