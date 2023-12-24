Газа, Палестина, 24 декабря, 2023, 22:29 — ИА Регнум. При артиллерийском ударе израильских военных в центральной части сектора Газа есть погибшие и раненые, сообщил телеканал «Аль-Акса».

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вечером 24 декабря ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев «Аль-Магази» в Газе.

Более 20 человек погибли. Десятки человек получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, десятки мирных жителей погибли за 23 декабря в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. В числе погибших — женщины и дети.

Авиация и артиллерия ЦАХАЛ на протяжении всего дня обстреливали город Хан-Юнис на юге палестинского анклава, а также наносили удары по жилым кварталам Дейр-эль-Балаха в его центральной части. Это привело к гибели людей.

Израильская армия продолжила наземное вторжение в город Газу, в северные районы сектора и окрестности Хан-Юниса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 23 декабря, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.

Только гуманитарное прекращение огня избавит от кошмара жителей сектора Газа и удовлетворит потребности его населения, сказал 22 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.