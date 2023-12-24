Москва, 24 декабря, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Автомобиль Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле торгового центра «Метрополис» на севере Москвы, сообщил 24 декабря источник ИА Регнум.

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

Специалисты на месте выясняют все обстоятельства произошедшего. На Ленинградском шоссе временно перекрыли часть дороги в районе 19-го дома, движение затруднено.

Спорткар принадлежит основательнице федеральной сети салонов красоты Grushka Алёне Грушка. За год её штрафовали 100 раз в основном за превышение скорости.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее сообщалось, что городском округе Красногорск произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. В результате пострадали две женщины, они госпитализированы. По предварительной информации, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

В Алма-Ате 22 декабря автобус въехал в толпу людей, три человека погибли. Пассажир автобуса в результате конфликта ударил водителя — женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортным средством.