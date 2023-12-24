Москва, 24 декабря, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими после церемонии награждения медалями Героев России рассказал об удивившем его российском бойце.

Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Путин

Видеозапись с мероприятия 24 декабря опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

«А чем командир хуже?»

После церемонии Путин подошёл к одному из военных и рассказал о танкисте экипажа «Алёша», который попросил наградить его командира.

«Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл и говорит: «Мне дали награду, спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем.

Позже выяснилось, что командир уже был награждён, а обратившийся к главе государства военный не знал об этом.

«Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это вообще… это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — подчеркнул Путин.

«Только в нашем народе такое возможно»

Помимо награды для командира военнослужащий попросил новый танк для экипажа.

«Не попросил себе ни денег, ни путёвку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — сказал президент.

Путин восхитился поступком российского бойца. Он предположил, что в других армиях вряд ли что-то подобное происходит.

«Только в нашем народе такое возможно», — заключил президент.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855347" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Легендарный «Алёша»

23 августа президент России вручил членам экипажа «Алёши» «Золотые Звёзды» Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично.

Обращаясь к танкистам и гостям праздника, глава государства напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.

Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. После ликвидации последней боевой машины ВСУ «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков. Всего в ходе боя потери ВСУ, помимо техники, составили более 100 боевиков.