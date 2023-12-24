«Только у нас такое возможно». Путин восхитился поступком Героя России
Путин рассказал о просьбе Героя России вместо отпуска предоставить ему танк
Москва, 24 декабря, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими после церемонии награждения медалями Героев России рассказал об удивившем его российском бойце.
Видеозапись с мероприятия 24 декабря опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
«А чем командир хуже?»
После церемонии Путин подошёл к одному из военных и рассказал о танкисте экипажа «Алёша», который попросил наградить его командира.
«Какой товарищ по оружию у вас надёжный! Он после награждения подошёл и говорит: «Мне дали награду, спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», — пересказал Путин их диалог во время беседы с экипажем.
Позже выяснилось, что командир уже был награждён, а обратившийся к главе государства военный не знал об этом.
«Он не знал просто, но это тем более важно. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Здорово! Это вообще… это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — подчеркнул Путин.
«Только в нашем народе такое возможно»
Помимо награды для командира военнослужащий попросил новый танк для экипажа.
«Не попросил себе ни денег, ни путёвку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — сказал президент.
Путин восхитился поступком российского бойца. Он предположил, что в других армиях вряд ли что-то подобное происходит.
«Только в нашем народе такое возможно», — заключил президент.
Легендарный «Алёша»
23 августа президент России вручил членам экипажа «Алёши» «Золотые Звёзды» Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично.
Обращаясь к танкистам и гостям праздника, глава государства напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.
Экипаж танка «Алёша» ликвидировал украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожив в ходе боя восемь единиц вражеской бронетехники. После ликвидации последней боевой машины ВСУ «Алёша» ещё 40 минут прикрывал мотострелков. Всего в ходе боя потери ВСУ, помимо техники, составили более 100 боевиков.