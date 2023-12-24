Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 20:33 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга 24 декабря вечером загорелся ангар, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, сообщение о пожаре на Складской улице 4/7 поступило в 18:42 мск.

«В ангаре размером 40 на 40 метров происходит горение на площади 300 квадратных метров. В 18:56 подан дополнительный номер 1-БИС», — уточнили в МЧС.

Пожар тушат 27 специалистов и шесть единиц техники. О пострадавших не сообщается.

По информации портала «78.ru», возгорание началось сверху, его обнаружил охранник, когда делал обход территории. На данный момент пожар локализован.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря также стало известно, что в Чите сгорела стоянка с 30 автомобилями. Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 03:29 по местному времени (21:39 мск) на площади 700 квадратных метров.