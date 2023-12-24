Вашингтон, 24 декабря, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Границы расширенного континентального шельфа США не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией, говорится в сообщении госдепартамента, размещённом на его сайте.

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«Расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии», — сказано в пояснительном материале.

В других районах, добавили в Госдепе, США уже установили границы расширенного континентального шельфа с соседями, включая Кубу, Мексику и Россию, заверив, что внешние пределы шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы с РФ.

В то же время американское внешнеполитическое ведомство признало необходимость согласования в будущем морских границ с Канадой, Японией и Багамскими островами.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.

Отмечается, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях.

11 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.