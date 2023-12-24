Москва, 24 декабря, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев 24 декабря рассказал о беседе с тренером Леонидом Слуцким про возможность его возвращения к работе, случившейся около года назад.

Алексей Филиппов/РИА Новости Леонид Слуцкий

«Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали», — написал Ловчев в Telegram-канале.

Он был последним российским клубом Слуцкого, работу в котором тренер закончил в ноябре 2022 года. С того момента он не тренирует, но активно присутствует в российском спортивном медиа-сообществе. Ранее Слуцкий работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Как сообщало ИА Регнум в октябре, портал Metaratings заявил, что Слуцкий — один из кандидатов на пост главного тренера казахстанского ФК «Актобе» наряду с главным тренером национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым. В декабре журналист Иван Карпов сообщил, что он может возглавить китайский ФК «Шанхай Шэньхуа».