Берлин, 24 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. МИД Германии 24 декабря на своём сайте опубликовал поздравление с Рождеством на нескольких языках, среди которых есть русский, но нет украинского.

Shan Yuqi/Xinhua/Global Look Press

Немецкий МИД поздравил людей с праздником на немецком и ещё семи языках, включая английский, русский, арабский и турецкий.

«Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире была лучше. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха», — написано на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент заявил, что конфликты на Украине и в секторе Газа вынуждают потребителей в Германии не раскошеливаться к Рождеству.