Москва, 24 декабря, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Сноубордист Вик Уайлд заявил, что откажется от участия в Олимпийских играх 2026 года, если ему запретят представлять Россию.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Сноубордист Вик Уайлд

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, у российской команды очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей.

«Сборная России через два года уделает всех в Милане», — добавил Уайлд.

37-летний Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. До сезона 2011/12 он выступал за сборную США, а в 2012 году получил российское гражданство.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Уайлд победил в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Играх-2022 в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников не намерен участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом нейтральном статусе.