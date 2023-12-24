Копенгаген, 24 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Тысячи ботинок выбросило на северные пляжи Дании из-за шторма «Пиа». Как стало известно 24 декабря, их потеряло перевозящее судно компании A. P. Moller-Maersk (Maersk).

Uwe Kraft/imageBROKER.com/Global Look Press

Транспортный корабль двигался из города Бремерхафена в польский Гданьск и по пути потерял 46 контейнеров с обувью. Береговой инспектор Тосмас Дуурлоо назвал инцидент сумасшествием. Его слова привёл телеканал DR.

Шторм повысил уровень воды, что привело ко второму в истории страны закрытию штормовых барьеров. Штормовое предупреждение из-за «Пиа» также объявили во многих частях Великобритании. Помимо обуви на пляжи Дании выбросило различное медицинское оборудование и колёса для тачек.

Как сообщало ИА Регнум 7 декабря, дельфин редчайшего вида выбросился на берег в Приморье. Накануне он подплыл к берегам посёлка Посьет с пробитой головой и исцарапанным телом. Ему пытались помочь, но травмы оказались слишком тяжёлыми, и к утру дельфин умер. По мнению экспертов, это был японский ремнезуб — редчайшее китообразное из семейства клюворыловых, встречавшихся лишь трижды по всему миру.