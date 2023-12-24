Вашингтон, 24 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игровой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Zuma/TASS Кирилл Капризов

Капризов набрал семь очков в четырёх матчах, он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Причём он забил в овертаймах матчей против «Бостона» (4:3) и «Монреаля» (4:3).

Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось отличиться в двух овертаймах подряд.

Второй звездой недели признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад. Замкнул тройку форвард «Детройта» Патрик Кейн.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Капризов стал второй звездой дня в НХЛ. Его шайба в овертайме матча «Миннесоты» с «Монреалем» стала победной. Кроме того, он отдал два голевых паса. Третьей звездой дня был признан форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который принёс своей команде победу в гостевом матче против «Коламбуса», забросив шайбу в овертайме, и записал на свой счёт результативную передачу.