Колорадо, США, 24 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Санта-Клаус, который 24 декабря начал своё путешествие по миру, пролетел над территорией России, говорится в данных проекта Объединённого командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD).

DPA/TASS

Из данных следует, что Санта-Клаус пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе примерно в 14:06 по мск, после чего — над селом Лаврентия в том же районе, после чего отправился в Анадырь и Магадан. Уже в 14:23 Санта пролетел над Камчатским краем.

Позднее сайт NORAD не справился с нагрузкой и перестал отображать передвижения Санта-Клауса.

Как передавало ИА Регнум, североамериканские военные по традиции следят за передвижением Санты и ведут подсчёт сделанных им подарков. Утверждается, что в 2022 году волшебный персонаж подарил 7 млрд 623 млн 693 тысяч 263 подарка.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. Тогда крупный универмаг в штате Колорадо призвал детей позвонить Санта-Клаусу. Но в телефонном номере, который был указан в рекламе, была допущена ошибка. В результате вместо Санты на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО.

С того момента каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за кругосветным путешествием Санта-Клауса. Накануне католического Рождества сообщается вымышленный путь Санта-Клауса, который покидает Северный полюс и отправляется вручать подарки детям по всему миру.