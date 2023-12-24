Тегеран, 24 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России Рафаэла Геворкяна из-за итогового заявления участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), прошедшего в Марракеше 20 декабря. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Евгений Биятов/РИА Новости

Поверенному вручили ноту протеста из-за упоминания вопроса принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, на которые претендуют Иран и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

«В ходе встречи помощник генерального директора департамента Персидского залива МИД Ирана напомнил российскому дипломату о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности стран как признанного и базового принципа отношений между государствами мира. Представитель МИД подтвердил вечный суверенитет Ирана над тремя иранскими островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Исламской Республики Иран отвергает любые претензии любой стороны в этом отношении как неприемлемые», — говорится в сообщении иранского МИД.

Как передавало ИА Регнум, Российско-арабский форум сотрудничества прошёл 20 декабря в марокканской столице Марракеш.

По итогам форума глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что справедливость восторжествует как в конфликте на Украине, так и на Ближнем Востоке.

По его словам, природа того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке и на Украине, схожа. Однако, добавил министр, справедливость в итоге восторжествует.

Лавров также отметил, что Россия приветствует любые конструктивные идеи, в том числе идеи Лиги арабских государств, о том, как создать условия для справедливого решения украинского конфликта на основе международного права.

Форум сотрудничества между Россией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учреждён в 2009 году.

Основные цели и задачи форума — поддержка и укрепление международного мира и безопасности, содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества стран.

Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.