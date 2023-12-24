Москва, 24 декабря, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Казанский волейбольный клуб «Зенит» в 12-й раз стал обладателем Кубка России. В финале турнира команда одержала победу над московским «Динамо».

Григорий Сысоев/РИА Новости Игроки «Зенита»

Встреча прошла 24 декабря в Москве и завершилась со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20) в пользу казанского клуба. Бронзовыми призёрами турнира стали «Локомотив-Новосибирск» и санкт-петербургский «Зенит».

Казанский «Зенит» в 12-й раз стал победителем Кубка России, что является рекордом соревнований.

Кроме того, на счету казанского клуба 11 побед в чемпионатах России, девять — в суперкубке страны. Также «Зенит» шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и один раз победил в клубном чемпионате мира.

Как сообщало ИА Регнум, в мае казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» и в 11-й раз стал чемпионом страны по волейболу. Казанский «Зенит» стал чемпионом России и остаётся самым титулованным волейбольным клубом России.