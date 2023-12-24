В Доме приёмов МИД представили песню на стихи Марии Захаровой
Москва, 24 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Презентация песни «Рождество. В добрый час!», соавтором которой является официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, состоялась в Доме приёмов министерства 24 декабря.
Захарова написала слова для песни, а музыку — белорусский композитор Леонид Ширин.
«Когда строчки песни получились, я показала их патриарху, и он благословил. Три года ушло на поиск соавторов», — сказала Захарова.
Она добавила, что содействие проекту оказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, который помог встретиться с белорусскими партнёрами.
На базе детского центра «Спамаш» песню записала 16-летняя Ксения Галецкая, которая является лауреатом многих международных премий.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Захарова рассказала о том, что решилась сочинить рождественскую песню. По её словам, она не поэт-песенник, а песня получилась с новогодним настроением. В МИД Белоруссии также поддержали идею, признав, что это должно быть что-то неформальное и неофициальное.