Киев, 24 декабря, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что страна конкурирует за западные боеприпасы с другими иностранными государствами. Об этом он сказал 24 декабря в интервью украинскому изданию «Общественное».

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы», — заявил Умеров.

Для снижения рисков, по словам Умерова, Киев изучает, где ещё можно взять боеприпасы, и разрабатывает стратегию собственного военного производства. Но в то же время он признал, что Украина не сможет совершенно не зависеть от западной помощи и вопрос поддержки будет актуален постоянно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день Умеров заявил, что демобилизации на Украине не предвидится, пока не закончится российская спецоперация. По его словам, демобилизация не зависит от количества новых мобилизованных, а является вопросом всеобщей справедливости.

Перед этим бывший президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал оснащение украинской армии и заявил, что испытал шок и разочарование, побывав на позициях киевской армии. Он заявил, что нужно сделать всё возможное, чтобы не только ускорить получение от Запада военной помощи, но и наладить серийное производство на Украине.