Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В Петербурге в возрасте 64 лет скончался известный писатель-фантаст Николай Ютанов, сообщил его друг Александр Кривцов на личной странице покойного в социальной сети «ВКонтакте».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Писатель-фантаст Николай Ютанов

«Очень печальная весть. Сегодня ночью скончался мой друг, создатель издательства Terra Fantastica, Конгресса Фантастов России и многих других проектов Николай Ютанов»,— написал он.

Исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев, в свою очередь, написал в соцсети, что до смерти Ютанов боролся с болезнью сердца.

Николай Ютанов родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде, работал научным сотрудником в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР (Пулковская обсерватория), являлся автором и соавтором нескольких десятков научных публикаций.

Ютанов — ученик Бориса Стругацкого, автор книг «Оборотень» (1990) и «Путь обмана» (1989), а также переводов более десятка книг.

Он также создал издательство Terra Fantastica, которое печатало произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других известных писателей-фантастов, а также литературную классику.