Скончался писатель-фантаст, ученик Стругацкого Николай Ютанов
Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. В Петербурге в возрасте 64 лет скончался известный писатель-фантаст Николай Ютанов, сообщил его друг Александр Кривцов на личной странице покойного в социальной сети «ВКонтакте».
«Очень печальная весть. Сегодня ночью скончался мой друг, создатель издательства Terra Fantastica, Конгресса Фантастов России и многих других проектов Николай Ютанов»,— написал он.
Исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев, в свою очередь, написал в соцсети, что до смерти Ютанов боролся с болезнью сердца.
Николай Ютанов родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде, работал научным сотрудником в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР (Пулковская обсерватория), являлся автором и соавтором нескольких десятков научных публикаций.
Ютанов — ученик Бориса Стругацкого, автор книг «Оборотень» (1990) и «Путь обмана» (1989), а также переводов более десятка книг.
Он также создал издательство Terra Fantastica, которое печатало произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина, Роджера Желязны и других известных писателей-фантастов, а также литературную классику.