Москва, 24 декабря, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Режиссёр Сарик Андреасян отменил запланированное на февраль интервью телеведущей Ксении Собчак после её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил 24 декабря в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Не хочу быть рядом. Я не считаю, что вседозволенность является частью свободы и счастья. Я человек скучный и хотел бы постареть достойно, не оскорбляя солдат на фронте, их матерей и в целом огромное количество аудитории своими инфантильными поступками», — написал Андреасян.

Он подчеркнул, что некоторые представители «богемы» «не чувствуют берегов» и не совсем понимают, что происходит в мире.

По его словам, страшно, что эти испорченные люди считаются звёздами и что их поддерживают такие же испорченные люди, давая им большие возможности.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве состоялась закрытая «голая» вечеринка, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями Ивлеевой стали звёзды шоу-бизнеса. После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, призналась, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб, в котором прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители, они изъяли записи с камер наблюдения, а глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн информировал, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в фото — и видеоматериалах с «голой» вечеринки.