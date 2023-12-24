Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст опубликовал фотографию российского актёра Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сторис с Могильниковым рэпер опубликовал в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото Могильников позирует в футболке российского дизайнера Гоши Рубчинского. Сообщается, что дизайнерская одежда является частью пиар-компании скорого альбома рэпера под названием Vultures.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Канье Уэст сообщил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter) о назначении российского дизайнера Гоши Рубчинского на должность главного дизайнера своего бренда одежды и обуви Yeezy.

Продукция Yeezy выходила в рамках коллаборации с немецкой компанией Adidas.

Рэпер отметил, что приход известного российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории индустрии.

Сам Рубчинский в соцсетях написал, что приостанавливает сотрудничество с японским брендом Comme des garsons и уходит из основанного им Rassvet Family. Он выразил готовность к новым проектам и сотрудничеству, воплощающим дух независимости и творческого драйва.

Пост Канье Уэста в социальной сети также прокомментировал американский миллиардер, основатель Х, Илон Маск. Он написал: «Так ты вернулся?».