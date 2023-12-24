Москва, 24 декабря, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве девушки в жилом комплексе «Хедлайнер» на Мукомольном проезде в центре Москвы сознался в убийстве ещё одной девушки, сообщила 24 декабря пресс-службе столичного главка Следственного комитета в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следователи предварительно установили, что ещё одно убийство мужчина совершил, находясь в гостинице на востоке Москвы.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 декабря на съёмной квартире в ЖК «Хедлайнер» мужчина нанёс ножевое ранение своей знакомой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После убийства мужчина нанёс себе травмы, его госпитализировали.

Незадолго до смерти пострадавшая смогла позвонить по видеосвязи подруге и сказала, что ей «порезали шею», она заперлась в комнате. Подруга и вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.