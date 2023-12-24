Лондон, 24 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Футболисты лондонского «Челси» не смогли реализовать стопроцентный момент в матче против «Вулверхэмптона» в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

На 32-й минуте игроки «Челси» втроём вышли на ворота голкипера «Вулверхэмптона» Жозе Са. Однако нападающий Рахим Стерлинг не стал отдавать партнёрам передачу и пробил прямо во вратаря. В этот момент счёт в матче был 0:0.

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В результате встреча завершилась поражением «Челси» со счётом 2:1. На 51-й минуте гол забил полузащитник «Вулверхэмптона» Марио Лемина, а на 93-й — защитник Мэтт Доэрти. «Челси» удалось отыграть один мяч, отличился хавбек Кристофер Нкунку на 96-й минуте.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря «Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура АПЛ со счётом 2:0. На 72-й минуте счёт в матче открыл Джаррод Боуэн, спустя шесть минут Мохаммед Кудус удвоил преимущество «Вест Хэма».

9 декабря «Ливерпуль» на выезде одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу мерсисайдцам принёс полузащитник Харви Эллиотт на 91-й минуте.