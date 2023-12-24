Москва, 24 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова заявила «Пятому каналу», что не имеет отношения к скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой, так как её никто не приглашал на мероприятие.

Валерий Шарифулин/ТАСС Балерина Анастасия Волочкова

«Мне просто настолько безразлично, что состоялось. Помимо того, что я осуществляю. Я очень счастливый человек. Я не имею отношения к этим всем премиям для лохов, вот к этим мероприятиям каким-то. И не хочу ни знать, ни видеть тех людей, которые там были», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители, они изъяли записи с камер наблюдения, а глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн информировал, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в фото– и видеоматериалах с «голой» вечеринки.

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После мероприятия Настя Ивлеева сначала обрадовалась негодованию из-за устроенного ею мероприятия. По её словам, без резонанса и обсуждения станет «скучно».

Однако 24 декабря блогер извинилась перед обществом и своими гостями, а также призналась, что целиком и полностью осознала свою ответственность за произошедшее. Средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.