Грипп А подтвердили у 55 снятых с поезда Тюмень — Адлер детей
Луганск, 24 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, ещё у 39 проявились признаки ОРВИ, сообщила 24 декабря министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«По информации, полученной от Министерства здравоохранения Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А», — написала она в Telegram-канале.
По её словам, ещё у 34 детей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию. У всех заболевших состояние оценивается как удовлетворительное.
Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.
Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.