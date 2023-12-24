Луганск, 24 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, ещё у 39 проявились признаки ОРВИ, сообщила 24 декабря министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Известия/Кристина Кормилицына

«По информации, полученной от Министерства здравоохранения Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз — грипп А», — написала она в Telegram-канале.

По её словам, ещё у 34 детей диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию. У всех заболевших состояние оценивается как удовлетворительное.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область, когда одному из 125 отдыхавших ранее в лагере детей потребовалась медицинская помощь. Группу ребят в сопровождении взрослых сняли с поезда в Саратове.

Дети возвращались из поездки в Сибирь, когда сразу у нескольких ребят появились симптомы ОРВИ. Когда поезд следовал через Пензенскую область, одной 12-летней школьнице стало плохо. Девочка потеряла сознание и скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело.