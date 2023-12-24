Челябинск, 24 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева выступила после чемпионата России в Челябинске 24 декабря с номером под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Донат Сорокин/ТАСС Камила Валиева

Днём ранее спортсменка заняла третье место на чемпионате России. Валиева родилась и выросла в Казани, где разворачивается действие сюжета сериала.

Как сообщало ИА Регнум, «Пыяла» возглавила мировой рейтинг приложения Shazam для распознавания музыки. Композицию на татарском языке создал российский электронный дуэт «Аигел», созданный в 2016 году певицей из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и петербургским музыкантом Ильёй Барамией. «Пыялу» они записали в 2020 году.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина 5 декабря обратилась в СК и Роскомнадзор с просьбой проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок» на предмет пропаганды, вредящей молодёжи. Она попросила разобраться, не было ли убийство школьника в Иркутске 2 декабря подражанием сцены из одного из них. Однако, согласно данным соцопроса ИА Регнум, 89% россиян, посмотревших «Слово пацана», отмечают, что сериал отражает тяжёлые события показанного в нём периода.