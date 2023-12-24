Санкт-Петербург, 24 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух 16-летних подростков по подозрению в нападениях на дворников, большинство из которых были гражданами стран ближнего зарубежья. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму обнаружили в интернете видео с нападениями на людей. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

«23 декабря в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данных преступлений задержаны двое 16-летних подростков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 по 20 декабря они совершили пять нападений. Пострадавшими являются две женщины и трое мужчин, которые работают дворниками в коммунальной службе. Четверо из них являются гражданами государств ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Санкт-Петербурге приезжий из Таджикистана пожаловался в полицию на подростков, которые якобы стреляли в него в метро. Инцидент произошёл на станции метро «Удельная». Полицейские задержали трёх несовершеннолетних: братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего друга.