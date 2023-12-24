Брюссель, 24 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Евросоюз способен помочь Украине только при условии мобилизации всех своих возможностей. Иначе победителем в конфликте будет Россия, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в опубликованном 24 декабря интервью The Guardian.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

«Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну на Украине», — подчеркнул Боррель.

Россию, которой руководит президент Владимир Путин, политик назвал великой державой, якобы угрожающей европейской демократии. По его словам, перед Европой встал вопрос о том, на что она готова ради поражения РФ.

«Действительно ли мы готовы сделать всё, что потребуется?» — сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель пугает Европу Россией

Боррель не раз призывал Запад продолжать военную поддержку Украины. В июне он отмечал, что без помощи из-за рубежа украинский конфликт прекратится очень быстро. А недавно посетовал на невозможность убедить всех в том, что Россия для ЕС — «стратегическая угроза».

Европейский проект может быть «безвозвратно испорчен», если Россия победит на Украине, а конфликт в секторе Газа продолжится, написал Боррель в своём микроблоге и призвал лидеров ЕС «засучить рукава» ради спасения.

Ещё в ноябре в ходе выступления в испанской Малаге Боррель признал, что на Украине «скорой победы над Россией не ожидается». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что эти слова можно расценивать как признание в ЕС победы Москвы над киевским режимом.

В плену собственного мифа

Глава дипломатии ЕС живёт в плену собственного мифа о структуре Евросоюза, но реальность расходится с придуманной им картиной. Он один из тех, кто делает из Евросоюза военную организацию и второе НАТО, заявил ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Он назвал высказывание Борреля об «испорченном ЕС» цирком и обратил внимание на то, что со стороны главы Евродипломатии фактически исходит военный призыв. Это кардинально меняет основу и принципы Евросоюза, который становится больше похож на военный альянс вроде НАТО.

«Он честно признаётся, что Евросоюза, как некого независимого института, который занимается европейской экономикой, нет. Что Евросоюзу важна победа на Украине и победа Израиля в Газе. Он честно признался, что Евросоюз как институт — это второе НАТО», — сказал Журавлёв.

Позиция Москвы

Позиция западных стран о необходимости добиться того, чтобы Путин «проиграл на Украине», будет приводить к истощению ресурсов и вовлечённости всех стран в украинский конфликт, но не изменит реальный ход событий, заявил 19 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но украинские власти сами запретили себе диалог. Он отмечал, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода российских подразделений от Киева отказались его исполнять.

В Кремле и МИД отмечали также, что Россия готова к переговорам при выполнении Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий — вхождения в состав РФ четырёх новых регионов.