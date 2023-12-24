Москва, 24 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Алексей Черных умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил московский театр Et Cetera на своём сайте.

Театр Et Cetera Актёр театра и кино Алексей Черных

«Алексею Черных было всего 43 года. Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актёр умер в Москве от инфаркта. Несколько дней он рассказывал, что хочет сыграть героя Достоевского и что сам пишет инсценировку.

Художественный руководитель театра Et Cetera народный артист РСФСР Александр Калягин назвал Черных одним из самых талантливых артистов и признался, что возлагал на него большие надежды.

Черных родился 26 апреля 1980 года. В 2003-м окончил Школу-студию МХАТ. Снимался в таких фильмах, как «101-й километр», «Ищейка», «Глухарь», «МУР есть МУР», «Иван Грозный» (царевич Иван). Он был официальным «русским голосом» Энтони Маки, Сокола из киновселенной Marvel, а также озвучил Дона, персонажа Джеки Чана в «Сердце из стали».