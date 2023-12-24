Киев, 24 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил 24 декабря, что демобилизация призванных в ВСУ украинцев не планируется до завершения российской спецоперации. По его словам, сейчас неуместно даже слово «демобилизация».

EPA/ТАСС Рустем Умеров

«Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут, чтобы он отдохнул или был частично уволен», — процитировало Умерова украинское издание «Страна․UA».

Умеров заявил, что демобилизация не зависит от количества новых мобилизованных, а является вопросом всеобщей справедливости.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря на Украине признали необходимость тотальной мобилизации. Украинские военные считают, что её не удастся избежать, так как обойтись без этого уже невозможно и необходимо для восстановления «потрёпанной армии». Начальник службы авиации и ПВО штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил 23 декабря, что готовится к мобилизации нужно, несмотря на то, что конфликт всё равно закончится переговорами. По его словам, Украина не имеет такого потенциала, как Россия, поэтому, если Москва продолжит действовать в текущем темпе, она достигнет успеха.

Позднее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что многие бойцы ВСУ не доживут до начала 2024 года. Непосредственно перед этим советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в соцсетях, что сотни тысяч военных ВСУ встретят Рождество и Новый год в окопах на фронте, и призвал всех неравнодушных передать им слова поддержки.