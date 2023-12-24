Омск, 24 декабря, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске и завершилась со счётом 3:2.

ХК «Авангард» Омск

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Даниил Вовченко, Максим Карпов и Люк Джонсон. У «Авангарда» точными бросками отметились форварды Михаил Беляев и Игорь Гераськин.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 59 очков после 43 матчей. «Авангард» с 57 очками после 41 игры идёт на втором месте в Восточной конференции.

Как ранее сообщало ИА Регнум, нападающий Илья Ковальчук забросил шайбу в первом после возвращения в «Спартак» матче. Он отличился в игре против «Куньлунь Ред Стар», поразив пустые ворота соперника на 59-й минуте.