Нью-Дели, 24 декабря, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар совершит визит в Россию с 25 по 29 декабря, сообщила 24 декабря на своём сайте пресс-служба индийского МИД.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

«Министр иностранных дел Джайшанкар посетит Россию 25–29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос в два раза — до рекордных $54,7 млрд.

Президент РФ Владимир Путин 7 декабря на форуме ВТБ «Россия зовёт!» заявил, что Россия и Индия развивают свои отношения поступательно по всем направлениям, несмотря на давление извне на индийское руководство.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди проводит жёсткую политику по отстаиванию национальных интересов в условиях внешнего давления. Он является основным гарантом развития двусторонних отношений с Россией, отметил Путин.