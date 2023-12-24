Белгород, 24 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Белгороде спасатели ликвидировали открытое горение на площади 30 квадратных метров в трёхэтажном здании на улице Донецкой, сообщили 24 декабря в региональном главном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в 15:37 мск поступило сообщение, что в трёхэтажном здании на улице Донецкой произошёл пожар. К месту происшествия были направлены дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

«В 16:00 ликвидировано открытое горение на площади 30 квадратных метров», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что из здания были эвакуированы 40 человек.

По данным местных СМИ, в этом здании находится ресторан.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в жилом многоквартирном доме в центре Белгорода вспыхнул пожар. По его данным, возгорание возникло в котельной, которая находится на крыше здания.

Позднее губернатор региона сообщил о полной ликвидации пожара. Он уточнил, что возгорание не распространилось на квартиры и от огня пострадал только декоративный купол здания.