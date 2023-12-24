Париж, 24 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Только западная авиация и танки способны переломить ход боевых действий, чтобы помочь украинским войскам в текущей ситуации. Об этом заявил обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель.

Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Могут ли в 2024 году завершиться боевые действия на Украине, спросила Анселя ведущая в ходе интервью на YouTube-канале издания. Он ответил, что при отсутствии изменений на фронте президент России Владимир Путин может считать себя победителем.

«Если ты не даёшь (ты — это в первую очередь Америка и Европа) вооружение, способное сыграть решающую роль, то есть либо эскадрильи истребителей-бомбардировщиков, либо дивизии бронетехники, я не понимаю, каким чудом украинцы могут одержать верх», — сказал обозреватель.

По словам Анселя, Путин одержит тактическую победу, но его стратегическая цель могла быть и иной. Он добавил, что в следующем году российскому лидеру будет благоволить неспокойная обстановка в мире.

Как сообщало ИА Регнум, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия победит на Украине, если Евросоюз максимально не мобилизуется. Он также призвал готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

По мнению экс-главы главного штаба ВВС Франции генерала Жан-Поля Паломеро, украинской армии предстоит пережить ужасную зиму, её шансы на успех малы. В лучшем случае ВСУ смогут отстоять имеющиеся позиции, отметил он.

Профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер 23 декабря заявил, что украинские войска обречены на провал в конфликте с Россией даже при поддержке США. По его мнению, у ВСУ просто не будет достаточного количества бойцов и необходимой техники для сдерживания натиска российских войск.