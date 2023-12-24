Заринск, Алтайский край, 24 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. После посещения кафе в городе Заринске Алтайского края к медикам обратились 15 человек, в том числе трое детей. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Установлено, что в медицинское учреждение за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.

Прокурору Заринска поручено взять ситуацию на контроль, принять меры реагирования, при необходимости организовать дополнительные проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 человек отравились в ресторане в Санкт-Петербурге, у них выявлена кишечная инфекция, при этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Все заболевшие ели готовую кулинарную продукцию ресторана. Сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из кухни ресторана.