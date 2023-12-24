Рига, 24 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Латвийские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в подрыве учебной гранаты на вечеринке журналистов Русской службы «Би-би-си» в Риге. Об этом полиция Латвии сообщила 24 декабря в соцсети Х.

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

По данным полиции, один из задержанных применил гранату из-за личного конфликта, возникшего в баре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

«На данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов»,— говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 декабря мужчина бросил учебную гранату в бар в Риге, где находились журналисты Русской службы «Би-би-си» и другие посетители. Взрыв оглушил людей в помещении. Злоумышленник успел скрыться на BMW, потом в бар приехала полиция.